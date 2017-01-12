Toshiba просит отсрочить возращение долгов

Toshiba попросила кредиторов отсрочить возращение займов, чтобы японская корпорация успела разработать антикризисный план после крупных убытков

Руководство Toshiba встретилось с 80 представителями компаний-кредиторов (среди них - региональные банки и страховые компании) и обратилось с просьбой не забирать деньги из резервов, которые в рамках кредитных соглашений наполнялись на случай потерь по ссудам, сообщает «3Dnews».

Банки согласились не делать этого до февраля.

Топ-менеджеры Toshiba рассказали кредиторам о предстоящем списании нескольких миллиардов долларов в связи с покупкой компании Westinghouse Electric, которая работает в сфере атомной энергетики.

После того, как Toshiba впервые сообщила об этих потерях, японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information понизило рейтинг компании до «мусорного» уровня (BB), поставив под вопрос дальнейшее получение производителем банковских кредитов.

К концу сентября 2016 года общий размер задолженности Toshiba достиг 1,2 трлн. иен ($10,37 млрд.). Компания планирует погасить часть долгов за счёт выпуска новых акций, а также продажи некоторых активов. Обсуждается возможность продажи полупроводникового бизнеса.

Фото: «3Dnews».