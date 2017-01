Рынку 3D-печати предсказали двукратный рост В 2020 году рынок увеличится до $28,9 млрд

Аналитики International Data Corporation (IDC) прогнозируют удвоение объёма мирового рынка 3D-печати в ближайшие четыре года В 2016 году продажи 3D-принтеров, а также материалов, программного обеспечения и сервисов для этого оборудования в глобальном масштабе достигли $13,2 млрд., сообщает «3Dnews».



В 2020 году рынок увеличится до $28,9 млрд., а среднегодовые темпы роста (CAGR) будут измеряться 22,3%. В ближайшие годы США займут примерно четверть мирового рынка 3D-печати, а совокупная доля Западной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Японии превысит 50 %. Самыми быстрорастущими рынками станут Ближний Восток, Африка, Центральная и Восточная Европа. Чаще всего 3D-принтеры используются в дискретном производстве, на долю которого придётся более двух третей выручки к 2020 году. Вторым по величине рынком сбыта технологий объёмной печати через три года станет здравоохранение, которое пока лишь замыкает пятёрку лидеров. В 2020 году продажи 3D-принтеров и сопутствующих решений для медицинских целей будут измеряться более $3,1 млрд. В прошлом году продажи 3D-принтеров, материалов, ПО и сервисов для этого оборудования, используемого для быстрого изготовления прототипов автомобилей, превысили $3,9 млрд. Сегмент 3D-печати компонентов для аэрокосмической и оборонной отраслей составил примерно $2,4 млрд. Больше всего продаж - 34,8 % от общего объёма - пришлось на «прочие» решения, а доля домашней трёхмерной печати составила жалкие 3,3 %. Фото: «3Dnews».

