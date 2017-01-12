Мировые поставки компьютеров продолжают сокращаться

Мировые поставки персональных компьютеров, включая настольные, ноутбуки и рабочие станции, в 2016 году составили 260 млн. единиц, сократившись по сравнению с 2015 годом на 5,7%

По итогам четвертого квартала падение составило 1,5% (70,2 млн. единиц), сообщает «РБК-Украина».

Эксперты IDC видят в таких результатах квартала определенную стабилизацию рынка, который был в состоянии спада с 2012 года.

В географическом плане рост с третьего квартала показывают Япония и Канада, в то время как объемы поставок в регионе EMEA остаются на уровне прошлого года, а в США, Азиатско-тихоокеанском регионе и особенно в Латинской Америке наблюдается спад.

«Тройка» лидеров рынка остается неизменной. Lenovo, HP и Dell за год нарастили свои доли на рынке и контролируют 22,4%, 21,7% и 15,7% соответственно.

Напомним, в третьем квартале мировой рынок ПК сократился на 3,9%.

Фото: «РБК-Украина».