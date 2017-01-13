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Hi-tech

Пользователям iPhone разрешили судиться с Apple

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Apple нарушила американское антимонопольное законодательство

Апелляционный суд в Сан-Франциско разрешил пользователям iPhone судиться с компанией Apple из-за монополизации рынка приложений для мобильных устройств

Суд признал, что Apple нарушила американское антимонопольное законодательство, позволяя пользователям покупать приложения для iPhone только через интернет-магазин App Store, сообщает «УНИАН».

Компания запрещала разработчикам продавать приложения для мобильных устройств Apple на других площадках и устанавливала комиссию в 30% для продавцов, что приводит к завышенным ценам.

«Очевидным решением является убедить Apple позволить людям приобретать приложения там, где они хотят, что откроет рынок и позволит снизить цены», – отмечает юрист Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz Марк Рифкин.

В качестве альтернативы адвокат предлагает выплатить клиентам компенсацию за высокие цены. Судебное разбирательство по вопросу монополизации Apple на рынке мобильных приложений продолжается с 2012 года. Компания утверждает, что «не продает приложения, а лишь предоставляет разработчикам место продажи своих продуктов». Суд низшей инстанции ранее занял в этом споре сторону Apple.

Фото: PHL

 

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Теги: iPhone, Apple, суд, США

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