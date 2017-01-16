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Hi-tech

В Европе готовятся к волне безработицы из-за роботов

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Пора готовиться к волне безработицы, вызванной технологической революцией и широкой роботизацией производства

Депутат Европарламента Мади Дельво-Стер представила проект доклада, в котором предупреждает о необходимости «всерьез задуматься» о введении базового безусловного дохода, поскольку пора готовиться к волне безработицы, вызванной технологической революцией и широкой роботизацией производства

Доклад был принят 17 голосами против двух и будет представлен в Европарламенте в феврале, сообщает «УНИАН».

Его автор настоятельно призывает государства-члены рассмотреть вопрос введения базового безусловного дохода.

В документе говорится: «в свете возможных последствий роботизации для рынка труда необходимо всерьез рассмотреть введение базового дохода. Это следует сделать всем странам ЕС».

Предполагается разработка системы отчетности о влиянии роботов на экономические показатели предприятий «в целях налогообложения и выплаты социальных взносов».

Финляндия стала первой страной Европы, которая решила выплачивать своим безработным гражданам €560 помощи ежемесячно в рамках пилотного проекта, направленного на сокращение масштабов нищеты и безработицы, а также сокращение государственных расходов и бюрократии. Проект рассчитан на два года.

Аналогичная схема будет отрабатываться в этом году в двух шотландских регионах. А в декабре о введении базового безусловного дохода, выплачиваемого в партнерстве с национальным правительством проголосовали в одной из канадских провинций.

Фото: «РБК-Украина».

 

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Теги: безработица, робот, Европа

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