Microsoft запатентовала смартфон-планшет

Microsoft запатентовала складное устройство, соединяющее в себе возможности смартфона и планшета

Главным фактором для пользователя при выборе электронного устройства становится размер гаджета, сообщает «РБК-Украина».

Пользователь может приобрести мобильный терминал для осуществления звонков и текстовых сообщений или же купить устройство с большим экраном для общения в сети интернет.

Microsoft патентует складное устройство 2 в 1, которое может работать как в качестве смартфона, так и в качестве планшета.

В патенте описывается устройство на шарнирах, которое состоит из нескольких корпусов, способных проворачиваться вокруг собственной оси. В разложенном виде картинка будет отображаться на двух экранах.

Напомним, Microsoft запатентовал встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Фото: «РБК-Украина».