Microsoft запатентовала смартфон-планшет

Microsoft запатентовала складное устройство, соединяющее в себе возможности смартфона и планшета
Главным фактором для пользователя при выборе электронного устройства становится размер гаджета, сообщает «РБК-Украина».
Пользователь может приобрести мобильный терминал для осуществления звонков и текстовых сообщений или же купить устройство с большим экраном для общения в сети интернет.
Microsoft патентует складное устройство 2 в 1, которое может работать как в качестве смартфона, так и в качестве планшета.
В патенте описывается устройство на шарнирах, которое состоит из нескольких корпусов, способных проворачиваться вокруг собственной оси. В разложенном виде картинка будет отображаться на двух экранах.
Напомним, Microsoft запатентовал встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.
Фото: «РБК-Украина».
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