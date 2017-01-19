Тайвань отсекает Китаю доступ к заводам

Президент Тайваня Цай Инвэнь выбрала политику ухода страны от концепции «единый Китай», проводимой материковым правительством

В отрасли производства полупроводников это проявляется в том, что действующее правительство Тайваня всячески препятствует сделкам, которые дали бы возможность материковым компаниям и капиталу получать влияние над тайваньскими производителями, сообщает «3Dnews».



Препятствия оказываются даже законодательно разрешённым инициативам по приобретению акций тайваньских компаний (по закону иностранным инвесторам разрешается приобретать до 25 % акций в любой тайваньской компании). Наглядным примером этому стал недавний отказ компании Tsinghua Unigroup приобрести 25 % акций тайваньской компании Powertech Technology Inc.

О намерении купить по 25 % акций компаний Powertech Technology и ChipMOS Technologies компания Tsinghua Unigroup сообщила в декабре 2015 года. Позже Tsinghua огласила планы купить 25 % в компании Siliconware Precision Industries Co (SPIL). Все эти компании являются одними из крупнейших в мире по операциям упаковки и тестирования чипов. Тем самым Китай в лице Tsinghua Unigroup намеревался получить контроль над стратегической частью ключевых операций по выпуску полупроводников. Это требовалось, в том числе, для реализации планов компании Tsinghua Unigroup создать в Китае крупнейший в мире кластер для выпуска чипов логики и памяти, включая память 3D NAND.

Без гарантированного доступа к мощностям по упаковке и тестированию производство микросхем организовать нельзя. Доля в компаниях Powertech, ChipMOS и SPIL должна была гарантировать компании Tsinghua Unigroup бесперебойное производство широкого спектра полупроводников поле постройки ряда новых заводов в Китае. Но тут у Тайваня появился новый президент, которая открыто идёт на контакт с американскими производителями и отказывается находить общий язык с китайскими.

В течение прошлого года от продажи акций в руки компании Tsinghua Unigroup последовательно отказались компании SPIL и ChipMOS, а компания Powertech официально сделала это в минувшую пятницу. По словам представителей Powertech, формальным поводом для отказа стал закончившийся на заключение договора временной период длиной в один год, отпущенный на сделку акционерами компании. Реальным же поводом для отзыва сделки стало нежелание правительства Тайваня дать разрешение на продажу акций Powertech китайской компании. Похоже, к производственным заводам Китаю придётся строить ещё и сборочные заводы.

Фото: «3Dnews».