Мошенники обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет

Компания ESET предупреждает о новой кибератаке, нацеленной на пользователей WhatsApp

На этот раз сетевые мошенники обещают приложение для «бесплатного интернета без Wi-Fi», сообщает «3Dnews».



Потенциальная жертва получает сообщение в группе или от пользователя WhatsApp из списка контактов. Ей предлагают перейти по ссылке, чтобы подключиться к бесплатному интернету без необходимости применения точки доступа Wi-Fi. Технически это невозможно, но неопытным пользователям идея может показаться привлекательной.

Нажав на ссылку, жертва попадает на фишинговый ресурс, демонстрирующий локализованный контент. Пользователя просят поделиться ссылкой на «революционное» приложение с другими подписчиками WhatsApp - так осуществляется дальнейшее распространение фишинговой ссылки.

Никакой программы для бесплатного интернет-доступа пользователи, попавшиеся на удочку злоумышленников, не получают. Вместо этого загрузка программы заканчивается кражей персональной информации, включая данные банковских карт, и подпиской на дорогостоящие SMS-сервисы.

Фото: «3Dnews».