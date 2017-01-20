Nokia планирует выпустить планшет

Под брендом Nokia может быть выпущен планшет размером 18,4 дюйма с восьмиядерным процессором Snapdragon 835 и поддержкой LTE
Планшет получит 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, а также 12-мегапиксельные основную и фронтальную камеры с возможностью записи видео в 4K, сообщает «РБК-Украина».
Устройство будет работать под управлением операционной системы под управлением Android 7.0 Nougat. Сроки выпуска и стоимость устройства пока не известны.
Напомним, под брендом Nokia может быть выпущено пять смартфонов в 2017 году.
Фото: «РБК-Украина».
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