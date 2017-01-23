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Hi-tech

Количество банковских троянов может резко возрасти

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Зловред способен отправлять и перехватывать SMS, выполнять USSD-запросы

«Доктор Веб» сообщает о том, что сетевые злоумышленники выложили в открытый доступ исходный код и инструкции по использованию одной из банковских вредоносных программ, нацеленных на платформу Android

Это может привести к резкому росту количества зловредов, атакующих пользователей названной операционной системы, сообщает «3Dnews».

Вирусописатели опубликовали исходный код нового вредоносного приложения лишь месяц назад, однако уже начали появляться трояны на его основе. Один из них - Android.BankBot.149.origin. Этот зловред распространяется под видом безобидных приложений. После запуска банкер запрашивает доступ к функциям администратора мобильного устройства, чтобы усложнить своё удаление. Затем он прячется от пользователя, убирая свой значок с главного экрана.

BankBot может выполнять широкий спектр различных операций. Зловред способен отправлять и перехватывать SMS, выполнять USSD-запросы, отслеживать местоположение устройства посредством GPS, показывать фишинговые окна, получать список контактов и пр.

Вредоносная программа крадёт у пользователей конфиденциальную информацию, отслеживая запуск приложений «банк-клиент» и ПО для работы с платёжными системами. Как только BankBot обнаруживает, что одно из таких приложений начало работу, он загружает с управляющего сервера соответствующую фишинговую форму ввода логина и пароля для доступа к учётной записи банка и показывает её поверх атакуемого приложения.

Троян пытается похитить информацию о банковской карте владельца заражённого гаджета. Для этого зловред отслеживает запуск популярных приложений, таких как Facebook, Viber, Youtube, Messenger, WhatsApp, Uber, Snapchat, WeChat, imo, Instagram, Twitter и Play Маркет, и показывает поверх них фишинговое окно настроек платёжного сервиса каталога Google Play. Результатом присутствия BankBot в системе может стать потеря серьёзных сумм денег.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Android, банк, троян

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