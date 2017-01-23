Oracle обвинили в дискриминации сотрудников

Министерство труда США подало в суд на Oracle America, обвинив технологическую компанию в дискриминации сотрудников при оплате и найме на работу
Как утверждается в иске, в Oracle платят белым мужчинам больше, чем другим рабочим, при прочих равных условиях, сообщает «3Dnews».
В штаб-квартире компании в Редвуд Шорс (Калифорния) белые мужчины получают зарплату больше, чем женщины и сотрудники с другим цветом кожи, занимающие такие же должности, с аналогичным опытом и выслугой лет. При найме на работу компания незаслуженно отдаёт предпочтение выходцам из стран Азии.
В направленном административному судье в Вашингтоне иске Министерства труда США также указано, что Oracle не имеет права придерживаться расовой дискриминации, учитывая сотни миллионов долларов, которые она получает в качестве подрядчика федерального правительства.
Министерство труда США сообщило, что в ходе расследования, которое началось в 2014 году, Oracle отказалась предоставить соответствующую информацию о формировании выплат по зарплате.
Представитель Oracle Дебора Хеллингер назвала эти обвинения безосновательными и «политически мотивированными», добавив, что в работе с персоналом компания руководствуется такими критериями, как опыт и заслуги.
Фото: «3Dnews».
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Теги: Oracle, сотрудники, суд, США
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