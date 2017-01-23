Microsoft уволит 700 человек

На этой неделе Microsoft планирует провести очередной раунд увольнений
По данным информированных источников, будет уволено 700 сотрудников, сообщает «3Dnews».
Эти увольнения являются частью ранее объявленного плана по сокращению 2850 рабочих мест, о котором компания сообщила в июне 2016 г. в годовом отчете.
В нём было указано, что Microsoft планирует завершить увольнения в конце 2017 финансового года, завершающегося в июне. Общая численность персонала Microsoft составляет около 113 000 человек.
По данным источника, знакомого с положением дел, большая часть из запланированных 2850 рабочих мест уже сокращена. Нынешнее сокращение коснётся всех подразделений компании, включая продажи, маркетинг, человеческие ресурсы, финансы и т. д.
Данное сокращение не связано с намерением снизить расходы, цель - обновить квалификацию в отдельных подразделениях.
Данное сокращение не окажет существенного влияния на персонал Microsoft, компания продолжает нанимать людей на работу, разместив на сайте LinkedIn объявления о более 1600 вакансий.
Под руководством гендиректора Сатьи Наделлы Microsoft пережила несколько раундов увольнений, включая 7400 уволенных в прошлом финансовом году и крупнейшее в истории сокращение 18 000 рабочих мест в 2014 году.
Фото: «3Dnews».
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Теги: Microsoft, персонал, увольнение
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