Трамп заменил свой Android-смартфон

В день отъезда уже бывшего президента США Барака Обамы его преемник Дональд Трамп обменял свой Android-аппарат

Устройство, идентифицированное в прошлом году как смартфон Galaxy и бывшее источником множества твит-штормов, теперь заменено на безопасный шифрованный аппарат, одобренный службой личной охраны президента, с новым номером, известным узкому кругу лиц, сообщает «3Dnews».

Когда Барак Обама вступал на пост президента в 2009 году, он настаивал, чтобы ему позволили оставить его смартфон Blackberry, не желая выбирать ни один из утверждённых (и устаревших) аппаратов. В качестве компромисса ему разрешили сохранить личный смартфон, но после модификации для ограничения коммуникаций и возможностей. Со временем он поменял аппарат, сообщив прессе, что новое устройство является смартфоном, но без возможности звонить кому угодно, устанавливать приложения, фотографировать и слушать музыку.

Источники сообщают, что речь шла о версии смартфона Apple iPhone, который позволяет принимать и отправлять электронную почту ограниченному кругу лиц, осуществлять веб-сёрфинг и читать новости. Для написания твитов Барак Обама якобы использовал другой телефон с доступом к президентской учётной записи, причём довольно редко отправлял твиты собственноручно.

В целях безопасности доступ к главам стран ограничен, а растущие опасения относительно взлома заставляют максимально урезать возможности личной электроники первых лиц государств.

Одним из первых шагов Барака Обамы после президентства может быть посещение магазина смартфонов для долгожданного обновления на полноценное и современное устройство, которого он был лишён на долгие 8 лет.

Фото: «3Dnews».