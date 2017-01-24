В Норвегии хотят отказаться от смартфонов на Windows

Более 100 норвежских муниципалитетов, которые в настоящее время зависят от смартфонов на базе Windows Phone, сейчас ищут способы, чтобы перейти на Android-устройства, так как недорогие модели на Windows сейчас недоступны в больших количествах

После продажи мобильного подразделения в прошлом году компания Microsoft прекратила контролировать выпуск смартфонов на мобильной платформе Windows в надежде на то, что OEM-производители смогут самостоятельно обеспечить достаточное количество мобильных решений на базе Windows во всех ценовых диапазонах. Однако этого не случилось, сообщает «3Dnews».

Муниципалитеты в Норвегии используют Windows-смартфоны в основном из-за соображений безопасности. Особенно зависит от мобильной платформы Microsoft Министерство здравоохранения и социальной защиты, так как ИТ-решение Gerica для доступа и обработки цифровых медицинских записей, одобренное для использования правительством, в настоящее время доступно только на Windows.

Муниципальные власти сообщили, что после того, как текущие устройства начали изнашиваться, оказалось сложным найти достаточное количество новых гаджетов на Windows для всех работников. Сравнительно недорогие варианты высокого качества, такие как Lumia 640, сейчас недоступны в больших количествах, а имеющиеся в продаже модели HP Elite X3 на Windows 10 Mobile имеют гораздо более высокую цену.

Менеджер компании Tieto Снорре Йохансен, чей сервис используется для ведения медицинской отчётности, сообщил о переговорах с Microsoft, которая пытается убедить OEM-производителей заняться насыщением рынка устройствами на Windows 10 Mobile.

Норвежские власти в настоящее время ищут способы отказа от Windows, принимая Android в качестве основной мобильной платформы. Конечно, это будет сделать непросто, так как придётся отказаться и от текущих программных решений, используемых системой здравоохранения. Поэтому в настоящее время норвежские муниципалитеты ведут переговоры с Tieto по поводу разработки новой мобильной системы обработки данных о состоянии здоровья Gerica, которая будет основана на Android.

Фото: «3Dnews».