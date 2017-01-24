Все хромбуки будут поддерживать Android-приложения

Первая стабильная сборка операционной системы Chrome OS с магазином Google Play появилась ещё в сентябре 2016 года, но совместимые с Android-приложениями хромбуки по-прежнему представлены лишь тремя моделями - ASUS Chromebook Flip, Acer Chromebook R11 и Google Chromebook Pixel (2015)

В 2017 году ситуация должна кардинально измениться: Google пообещала, что все выходящие на рынок новые модели будут поддерживать Android-приложения уже «из коробки», сообщает «3Dnews».



Это касается и тех устройств, которые были анонсированы в ходе прошедшей в январе выставки Consumer Electronics Show - Samsung Chromebook Plus и Chromebook Pro, Acer Chromebook 11 N7 и ASUS Chromebook Flip C302CA.

В обозримом будущем установить программы из Google Play получится и на ранее выпущенные хромбуки. Не все, а лишь те, которые упомянуты в приведённом ниже списке. Они получат такую возможность в виде обновления программной платформы.

Кто собирается приобрести хромбук не из числа новинок 2017 года, но при этом хочет использовать на нём Android-приложения из Google Play, корпорация рекомендует свериться с = перечнем. Отсутствие какой-либо модели в нём вовсе не означает, что на ней Chrome OS больше не будет обновляться и получать новые функции.

Google хочет перенести на Chrome OS программы, разработанные для Android, на протяжении более двух лет. Первоначально планировалось, что разработчики будут сами портировать свой софт на Chrome OS, но на это предложение откликнулось лишь небольшое число авторов ПО. В мае 2016 года Google анонсировала новый проект, заключающийся в возможности запускать приложения для Android на Chrome OS в специальной «песочнице».

Фото: «3Dnews».