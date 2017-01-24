Слияние Yahoo! с Verizon отложили

Сделка по слиянию компании Yahoo! с телекоммуникационной компанией Verizon откладывается на три месяца

Стороны подпишут соглашение только во втором квартале 2017 года, сообщает «РБК-Украина».

Изначально сделка должна была быть закрыта в первом квартале, но из-за разбирательств в связи с утечкой данных пользователей Yahoo! ее перенесли.

На ликвидацию последствий хакерских атак она уже потратила около 10 млн. долларов.

Сейчас Yahoo! старается «в кратчайшие сроки» подготовиться к сделке.

Напомним, ранее комиссия США по ценным бумагам и биржам начала расследование по делу о несвоевременном сообщении Yahoo о краже персональных данных пользователей сервиса. Комиссия запросила у компании документы, чтобы выяснить должным ли образом были раскрыты подробности о кибератаках, которые привели к утечке данных.

Фото: «РБК-Украина».