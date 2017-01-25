Фонд Цукерберга приобрел поисковик

Благотворительная организация основателя Facebook Марка Цукерберга The Chan Zuckerberg Initiative приобрела стартап Meta, специализирующийся на поиске научных публикаций

Условия сделки не раскрываются, сообщает «РБК-Украина».

Канадский стартап Meta с помощью искусственного интеллекта анализирует базы научных исследований в сфере здравоохранения. В стартапе отметили, что после присоединения к фонду, компании будет легче работать с учеными и исследователями.

Фонд Цукерберга намерен доработать поисковик и сделать его открытым для всех исследователей.

В сентябре прошлого года благотворительный фонд анонсировал инвестиции в размере 3 млрд. долларов в течение следующего десятилетия на проекты, связанные с лечением различных заболеваний.

Напомним, в 2015 году Цукерберг объявил, что отдаст 99% акций Facebook на благотворительность.

Фото: «РБК-Украина».