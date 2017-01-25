Фонд Цукерберга приобрел поисковик

Благотворительная организация основателя Facebook Марка Цукерберга The Chan Zuckerberg Initiative приобрела стартап Meta, специализирующийся на поиске научных публикаций
Условия сделки не раскрываются, сообщает «РБК-Украина».
Канадский стартап Meta с помощью искусственного интеллекта анализирует базы научных исследований в сфере здравоохранения. В стартапе отметили, что после присоединения к фонду, компании будет легче работать с учеными и исследователями.
Фонд Цукерберга намерен доработать поисковик и сделать его открытым для всех исследователей.
В сентябре прошлого года благотворительный фонд анонсировал инвестиции в размере 3 млрд. долларов в течение следующего десятилетия на проекты, связанные с лечением различных заболеваний.
Напомним, в 2015 году Цукерберг объявил, что отдаст 99% акций Facebook на благотворительность.
Фото: «РБК-Украина».
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