Samsung требует почти $500 миллионов от Sharp

Samsung Electronics подала в суд на Sharp после прекращения поставок телевизионных дисплеев и требует компенсацию в размере почти полумиллиарда долларов
В январе 2017 года Sharp перестала производить ТВ-панели для Samsung, сообщает «3Dnews».
Sharp подняла цены на свои услуги, однако Samsung не согласилась на новые условия.
Samsung направила арбитражный иск в расположенную в Нью-Йорке Международную торговую палату (ICC) и потребовала возмещение ущерба в 600 млрд. вон ($492 млн.) от трёх японских компаний за прекращение поставок жидкокристаллических панелей для телевизоров южнокорейского гиганта.
Источник называет имя лишь одной обвинённой Samsung компании - Sharp, чей контрольный пакет акций контрактный производитель электроники Foxconn приобрёл в прошлом году. Производство ТВ-экранов для Samsung осуществлялось на совместном предприятии Sharp и Foxconn в японском городе Сакаи.
В сентябре 2016 года Sharp и Samsung заключили контракт на поставку 6 млн. LCD-дисплеев в нынешнем году. Sharp уведомила заказчика о расторжении контракта в декабре, после чего Samsung начала искать новых партнёров. Samsung Electronics будет закупать телевизионные панели у Samsung Display, LG Display и Innolux.
Фото: wsj.com
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