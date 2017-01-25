В России заблокируют один из крупнейших видеохостингов

Постановление Мосгорсуда о постоянной блокировке сервиса Dailymotion на территории Российской Федерации направлено в Роскомнадзор для исполнения

Поводом для данного решения послужил иск телеканала «Пятница!», входящего в холдинг «Газпром-медиа», передаёт «ТАСС».

Требованием истца являлось прекращение размещения видеохостингом ряда передач, авторские права на которые принадлежат каналу. Речь идёт о проектах «Ревизорро», «Магаззино» и ряде других.

В 2016 году телеканал «Пятница!» неоднократно направлял в адрес Dailymotion претензии по вышеупомянутому поводу, но реакции со стороны компании не последовало. В мае 2016 года Мосгорсуд обязал сервис удалить весь контент, касающийся одного из проектов телеканала, однако уже в августе на портале обнаружились выпуски другой передачи, создателем которой также является «Пятница!».

2 декабря 2016 года Мосгорсуд удовлетворил иск телеканала, вынеся решение о блокировке Dailymotion в России. Поскольку видеохостинг, принадлежащий французскому медиахолдингу Vivendi SA, не обжаловал постановление в установленные законом сроки, оно было направлено в Роскомнадзор, который, в свою очередь, перенаправит требование провайдерам.

Операторы могут получить его уже к концу текущей недели.

Фото: «3Dnews».