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Hi-tech

Трое хакеров обокрали 34 банкомата на Тайване

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Хакеры при краже использовали вирусные компьютерные программы

Трое граждан стран Восточной Европы были приговорены на Тайване к пяти годам лишения свободы каждый за киберкражу из банкоматов First Bank в городах Тайбэй и Тайчжун 

Осужденные совершили кражу суммы, эквивалентной 2,6 млн. долларов, сообщает «РБК-Украина».

К тюремному заключению приговорен гражданин Латвии Андрейс Перегудовс, а также гражданин Румынии Михаил Колибаба и гражданин Молдавии Николай Пенков.

Хакеры при краже использовали вирусные компьютерные программы. По данным властей Тайваня, осужденные летом прошлого года воспользовались уязвимостью в сервере лондонского отделения банка, чтобы заразить систему вирусными программами.

Это позволило хакерам снять все загруженные в банкоматы деньги. За десять минут они опустошили 34 банкомата и унесли деньги в больших сумках. В этом деле значатся еще 19 подозреваемых, которые предположительно после совершения преступления покинули Тайвань.

Для Тайваня это первый случай кражи хакерами такой крупной суммы денег. После инцидента на острове была заблокирована работа более тысячи банкоматов.

Напомним, в июне 2016 года украинские банки подверглись хакерской атаке через SWIFT на миллионы долларов.

Фото: «РБК-Украина».

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Теги: банкомат, Тайвань, хакеры

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