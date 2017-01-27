Microsoft хочет инвестировать более миллиарда в кибербезопасность

Microsoft планирует инвестировать более 1 млрд. долларов в год на исследования и разработку в сфере кибербезопасности
При этом сумма не включает приобретения компании в этой сфере, сообщает «РБК-Украина».
По данным Microsoft число кибератак составляло 20 тыс. в неделю еще 2-3 года назад. Сейчас эта цифра выросла до 600-700 тыс.
Корпорация постепенно смещает свой фокус с операционной системы Windows на облачные технологии. Квартальные продажи флагманского продукта компании в этой сфере, Azure, выросли на 116%.
Помимо внутренних инвестиций, компания также занята приобретениями в этой сфере. За более чем два года Microsoft приобрел несколько стартапов в Израиле и планирует и в дальнейшем покупки активов в сфере безопасности.
Напомним, Microsoft обвинил российских хакеров в атаках на ОС Windows.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Microsoft, безопасность, хакеры
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