Microsoft хочет инвестировать более миллиарда в кибербезопасность

Microsoft планирует инвестировать более 1 млрд. долларов в год на исследования и разработку в сфере кибербезопасности

При этом сумма не включает приобретения компании в этой сфере, сообщает «РБК-Украина».

По данным Microsoft число кибератак составляло 20 тыс. в неделю еще 2-3 года назад. Сейчас эта цифра выросла до 600-700 тыс.

Корпорация постепенно смещает свой фокус с операционной системы Windows на облачные технологии. Квартальные продажи флагманского продукта компании в этой сфере, Azure, выросли на 116%.

Помимо внутренних инвестиций, компания также занята приобретениями в этой сфере. За более чем два года Microsoft приобрел несколько стартапов в Израиле и планирует и в дальнейшем покупки активов в сфере безопасности.

Напомним, Microsoft обвинил российских хакеров в атаках на ОС Windows.

Фото: «РБК-Украина».