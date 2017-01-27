Большинство владельцев смартфонов не тратят деньги на приложения

Компания Gartner обнародовала результаты исследования, в ходе которого изучалось отношение владельцев смартфонов к платным приложениям и покупкам внутри приложений
Приведённые данные базируются на результатах опроса пользователей в Соединённых Штатах, Великобритании и Китае, сообщает «3Dnews».
Исследование проводилось в августе-октябре прошлого года.
Больше половины обладателей «умных» сотовых аппаратов предпочитают вообще не тратить деньги на мобильные приложения. То же самое относится и к транзакциям внутри программ.
Около 20 % пользователей тратят на приобретение мобильных приложений менее $5 в течение квартала. О готовности потратить такую же сумму в течение трёх месяцев на покупки в приложениях сообщили примерно 17 % респондентов.
По сравнению с 2015 годом траты пользователей на покупки в приложениях поднялись на 26 %, в то время как расходы на приобретение самих приложений увеличились только на 4 %.
Исследование показало, что представительницы прекрасной половины человечества тратят на мобильные приложения существенно меньше средств, нежели мужчины.
Фото: «3Dnews».
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Теги: пользователи, приложения, смартфон
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