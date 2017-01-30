Поставки смартфонов Samsung падают второй год

Провальный выход Galaxy Note 7 и активность китайских конкурентов привели к тому, что доля Samsung Electronics на мировом рынке смартфонов снизилась второй год кряду

В 2016 году в мире было произведено 1,36 млрд. смартфонов, что на 4,7 % больше, чем в 2015-м, сообщает «3Dnews».

Китайские компании в общей сложности выпустили 629 млн. устройств, что превосходит совокупный объём поставок у лидеров рынка - Apple и Samsung, которые в прошлом году подготовили к продаже 519 млн. трубок. Согласно прогнозам исследователей, в 2017 году китайские бренды займут половину мирового рынка смартфонов.

Крупнейшим поставщиком этой продукции по-прежнему остаётся Samsung, однако в 2016 году доля южнокорейского гиганта сократилась до 23 % - с 25 % и 28 % годом ранее и двумя годами ранее соответственно. Годовое падение поставок аппаратов Samsung оказалось вторым подряд, и негативная тенденция, по прогнозам экспертов, сохранится в нынешнем году.

Трудным 2016 год выдался и для Apple. Отгрузки iPhone уменьшились на 11,5 % (до 209 млн штук) из-за отсутствия привлекающих потребителей инновационных функций в iPhone 7 и iPhone 7 Plus. В TrendForce ожидают, что iPhone 8 поможет Apple увеличить продажи телефонов в 2017 году на несколько процентов.

В пятёрку крупнейших в мире производителей смартфонов по итогам 2016 года вошли три китайские компании: Huawei, Oppo и BBK (Vivo).

Фото: «3Dnews».