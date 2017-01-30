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Hi-tech

Мировые поставки смарт-часов вырастут в 2017 году

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Смарт-часы займут в этом объеме чуть больше половины

В 2017 году мировые поставки смарт-часов достигнут 63 млн. устройств, увеличившись на 50% 

Всего же по итогам текущего года отгрузки носимой электроники вырастут до 120 млн. единиц, сообщает «РБК-Украина».

Смарт-часы займут в этом объеме чуть больше половины. В 2016 году, по данным аналитиков, мировые поставки носимых устройств достигли 94 млн. штук, а стоимость этой продукции составила 18,7 млрд. долларов, увеличившись по сравнению с цифрами предыдущего года на 42%.

При этом 39% от всех отгруженных устройств составляла продукция, произведенная на Тайване. По мнению экспертов, в дальнейшем будет увеличиваться и к 2021 году достигнет 46%.

Напомним, мировые поставки корпоративных носимых гаджетов превысили 30 млн.

Фото: «РБК-Украина».

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Теги: поставки, рынок, часы

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