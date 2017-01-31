Apple переведёт управление iTunes в Ирландию

В начале следующего месяца Apple переведёт все связанные с сервисом iTunes международные бизнес-активы из Люксембурга в Ирландию

Согласно разосланному разработчикам уведомлению, с 5 февраля всей не относящейся к США частью бизнеса iTunes, включая iTunes Store, Apple Music, App Store и iBooks Store, будут управлять из европейской штаб-квартиры в Корке (Ирландия), сообщает «3Dnews».

Apple ещё в сентябре сообщила о своих намерениях по поводу бизнеса iTunes и тогда же перевела в Ирландию международные активы сервиса на сумму около $9 млрд., а также передала контракты с разработчиками компании Apple Distribution International из Корка.

Численность персонала Apple в Корке составляет около 5500 человек. В прошлом году компания объявила о планах увеличить его ещё на 1000 человек.

Apple ведёт строительство центра обработки данных в Атенрае стоимостью €850 млн., который будет обеспечивать функционирование iTunes и iCloud. Однако в настоящее время работы приостановлены из-за юридических проблем.

Фото: Bloomberg/Getty Images