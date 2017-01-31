Украинскую IT-команду признали лучшей в рейтинге «белых» хакеров

Украинцев признали лучшими среди специалистов, способных определить уровень пораженности системы от вирусных атак и создать надежную защиту
В течение года 12 тысяч команд со всего мира соревнуются в ловкости хакерского вторжения, сообщает «УНИАН».
Команда dcua Национального технического университета Украины «Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского» признана лучшей среди более 12 тысяч команд «белых» хакеров всего мира в рейтинге CTFtime в 2016 году.
Такое достижение не просто укрепляет престиж КПИ, но и может гарантировать участникам украинской команды удачное трудоустройство в ведущих мировых ІТ-компаниях.
«Белыми» хакерами обычно называют специалистов, способных определить, насколько защищенной является система от внешних атак и киберпреступников, и выстроить ее эффективную защиту.
Такие специалисты предпочитают термин «исследователи в области информационной безопасности», поскольку их задачей является не взлом чьих-либо компьютерных систем и сетей, а исследование новых технологий.
Фото: «РБК-Украина».
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