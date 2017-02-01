Tesla запустила крупнейшую в мире аккумуляторную систему питания

Tesla запустила в понедельник в пустыне Южной Калифорнии, в 60 милях к востоку от Лос-Анджелеса огромное аккумуляторное хранилище энергии

Проект с использованием систем резервного питания Tesla Powerpack 2, реализованный совместно с местным поставщиком электроэнергии Southern California Edison (SCE), будет обеспечивать стабильную работу системы энергоснабжения региона во время пиковых нагрузок, сообщает «3Dnews».

Новая система резервного питания в Майра Лома ёмкостью 80 МВт•ч способна обеспечить электроэнергией в период пиковой нагрузки 15 000 домов в течение четырёх часов или 2500 домов в течение дня. Новая система резервного питания включает 400 единиц Tesla Powerpack 2.

Это первый проект Tesla, в котором используется инвертор собственной разработки, что повышает эффективность системы и снижает затраты.

Система резервного питания будет пополнять энергию из сети в непиковые часы, обеспечивая её стабильную поставку для коммунальных служб и домохозяйств штата в период пиковых нагрузок. Это позволит снизить зависимость от поставок газа.

Технический директор Tesla Джеффри Брайн Штробель подчеркнул, что все компоненты системы резервного питания изготовлены в США. Как известно, аккумуляторные системы Powerpack производятся на заводе Tesla Gigafactory, расположенном невдалеке от Спаркса (штат Невада).

Фото: «3Dnews».