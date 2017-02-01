Facebook создает приложение для телевизионных приставок

Facebook разрабатывает приложение для телевизионных приставок, в том числе для Apple TV

Соцсеть ведет переговоры с медиакомпаниями о лицензировании, сообщает «РБК-Украина».

Приложение поможет Facebook увеличить количество рекламодателей для видеоконтента, в том числе и в видео в реальном времени (live video).

Это поможет компании увеличить доход от рекламы, так как стоимость рекламы в видеороликах выше, чем в текстовых или фотообъявлениях.

Другие подробности о новом продукте Facebook на данный момент не раскрываются.

Напомним, ранее Facebook изменил алгоритм выдачи видео в ленте новостей.

Фото: «РБК-Украина».