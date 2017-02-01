Facebook создает приложение для телевизионных приставок

Facebook разрабатывает приложение для телевизионных приставок, в том числе для Apple TV
Соцсеть ведет переговоры с медиакомпаниями о лицензировании, сообщает «РБК-Украина».
Приложение поможет Facebook увеличить количество рекламодателей для видеоконтента, в том числе и в видео в реальном времени (live video).
Это поможет компании увеличить доход от рекламы, так как стоимость рекламы в видеороликах выше, чем в текстовых или фотообъявлениях.
Другие подробности о новом продукте Facebook на данный момент не раскрываются.
Напомним, ранее Facebook изменил алгоритм выдачи видео в ленте новостей.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: Facebook, приложение, реклама
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