Рост обещают глобальному объему платежей через мобильные кошельки

В текущем году глобальный объем расходов на платежи с помощью мобильных кошельков вырастет на 32% и достигнет 1,35 трлн. долларов
Наибольший объем расходов зафиксирован на Дальнем Востоке и в Китае во многом благодаря успеху Alipay и WeChat, сообщает «РБК-Украина».
Популяризации мобильных кошельков способствует факт, что PayPal и Apple предлагают свои кошельки для использования как в интернете, так и в офлайн-магазинах.
Фото: «РБК-Украина».
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