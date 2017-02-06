Sony сократила продажи смартфонов

В 4 квартале 2016 года японская компания Sony продала 5,1 млн. своих смартфонов марки Xperia, что на 33% ниже аналогичного квартала 2015 года

Квартальный доход от мобильной рекламы уменьшился на 35% и составил 249 млрд. иен, сообщает «РБК-Украина».

Падение доходов в компании объясняют падением своих продаж на рынках Европы.

Sony ухудшила свой прогноз по продажам смартфонов в целом за финансовый год, который закончится в марте. Если ранее японский производитель предполагал продать 17 млн. единиц, то сейчас считает, что эта цифра составит 15 млн.

Основной причиной такого ухудшения прогноза называют продажи в Латинской Америке и в странах Ближнего Востока.

Напомним, Sony продает свой аккумуляторный бизнес.

Фото: «РБК-Украина».