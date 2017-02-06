3D-печать поможет в создании космического такси

В космическом корабле CST-100 Starliner разработки Boeing будут использоваться несколько сотен деталей, полученных методом 3D-печати

Изготовлением таких элементов займётся частная компания Oxford Performance Materials, сообщает «3Dnews».

Используемый метод обладает рядом достоинств по сравнению с традиционными способами производства деталей для космической техники. Элементы, полученные посредством 3D-печати, оказываются примерно на 60% легче традиционных.

При этом они характеризуются необходимой прочностью, устойчивостью к воздействию космической радиации, отрицательных температур и пр.

В общей сложности конструкция CST-100 Starliner предусматривает применение приблизительно 600 деталей, полученных методом 3D-печати. Технология также может использоваться при изготовлении определённых элементов авиационных двигателей.

Напомним, что Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) планирует использовать аппарат CST-100 Starliner и корабль SpaceX Crew Dragon для отправки астронавтов на МКС.

Первый орбитальный полёт пилотируемого корабля CST-100 Starliner с двумя астронавтами состоится в середине 2017 года. Однако впоследствии стало известно, что пилотируемый запуск отложен до конца 2018-го или даже до 2019 года.

Фото: «3Dnews».