3D-печать поможет в создании космического такси

В космическом корабле CST-100 Starliner разработки Boeing будут использоваться несколько сотен деталей, полученных методом 3D-печати
Изготовлением таких элементов займётся частная компания Oxford Performance Materials, сообщает «3Dnews».
Используемый метод обладает рядом достоинств по сравнению с традиционными способами производства деталей для космической техники. Элементы, полученные посредством 3D-печати, оказываются примерно на 60% легче традиционных.
При этом они характеризуются необходимой прочностью, устойчивостью к воздействию космической радиации, отрицательных температур и пр.
В общей сложности конструкция CST-100 Starliner предусматривает применение приблизительно 600 деталей, полученных методом 3D-печати. Технология также может использоваться при изготовлении определённых элементов авиационных двигателей.
Напомним, что Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) планирует использовать аппарат CST-100 Starliner и корабль SpaceX Crew Dragon для отправки астронавтов на МКС.
Первый орбитальный полёт пилотируемого корабля CST-100 Starliner с двумя астронавтами состоится в середине 2017 года. Однако впоследствии стало известно, что пилотируемый запуск отложен до конца 2018-го или даже до 2019 года.
Фото: «3Dnews».
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