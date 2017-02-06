Samsung думает открыть производство бытовой техники в США

Samsung Electronics изучает возможность открытия производства бытовой техники в США

На данный момент компания пока не решила где будет открыто производство и сколько она планирует в него инвестировать, сообщает «РБК-Украина».

В Samsung заявили, что считают рынок США для себя важным, компания инвестировала в производство полупроводников 17 млрд. долларов и рассматривает возможность увеличения инвестиций.

LG Electronics рассматривает возможность строительства завода по производству бытовой техники и телевизионного оборудования на территории США.

Напомним, Sharp может открыть завод по производству телевизионных ЖК-дисплеев в США.

Фото: «РБК-Украина».