Samsung думает открыть производство бытовой техники в США

Samsung Electronics изучает возможность открытия производства бытовой техники в США
На данный момент компания пока не решила где будет открыто производство и сколько она планирует в него инвестировать, сообщает «РБК-Украина».
В Samsung заявили, что считают рынок США для себя важным, компания инвестировала в производство полупроводников 17 млрд. долларов и рассматривает возможность увеличения инвестиций.
LG Electronics рассматривает возможность строительства завода по производству бытовой техники и телевизионного оборудования на территории США.
Напомним, Sharp может открыть завод по производству телевизионных ЖК-дисплеев в США.
Фото: «РБК-Украина».
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