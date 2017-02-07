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Hi-tech

Apple и Microsoft подали в суд на Трампа

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В США запретили въезд гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена

Apple, Google, Facebook, Microsoft и другие компании подали в суд из-за указа президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о запрете на въезд в страну граждан семи преимущественно мусульманских государств 

5 февраля они направили в федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско свою правовую оценку ситуации, сообщает «РБК-Украина».

По мнению 97 компаний, мигранты вносят существенный вклад в развитие инноваций в США, а указ Трампа способствует дискриминации и противоречит закону. Компании подчеркнули, что такая политика вредит их бизнесу, усложняя процесс трудоустройства и поиска новых сотрудников.

Руководители многих организаций присоединяются к ресурсу Airbnb, который запускает рекламную кампанию Суперкубка США с хэштегом #weaccept в піддержку миграции.

Несколько компаний заявили о важной роли их сотрудников, которые попадают под запрет. Uber создал фонд правовой защиты в 3 миллиона долларов для водителей, пострадавших от запрета.

В США запретили въезд гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

Напомним, 1 февраля в США подвели первые итоги действия миграционного указа Трампа. Во въезде в США было отказано 721 человеку.

Фото: «РБК-Украина».

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Теги: Apple, Facebook, Google, Microsoft, суд, Трамп

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