Троян заражает Linux-компьютеры

«Доктор Веб» предупреждает о появлении новой вредоносной программы с довольно необычным набором функций

Зловред получил название Trojan.Mirai.1, сообщает «3Dnews».



Он инфицирует компьютеры под управлением операционных систем Windows, способствуя при этом распространению трояна Linux.Mirai для программных платформ на основе ядра Linux.

При запуске троян соединяется со своим управляющим сервером, скачивает оттуда конфигурационный файл и извлекает из него список IP-адресов. Затем зловред запускает сканер, который обращается к сетевым узлам по адресам из конфигурационного файла и пытается авторизоваться на них с заданным в том же файле сочетанием логина и пароля.

Если трояну удаётся соединиться с атакуемым узлом по любому из доступных протоколов, он выполняет указанную в конфигурации последовательность команд.

Помимо этого, при подключении по протоколу Telnet к устройству под управлением Linux он загружает на скомпрометированное устройство бинарный файл, который в свою очередь скачивает и запускает вредоносную программу Linux.Mirai.

Вредоносная программа может выполнять на удалённом компьютере команды, использующие технологию межпроцессного взаимодействия (inter-process communication, IPC).

Троян умеет запускать новые процессы и создавать различные файлы.

Фото: «3Dnews».