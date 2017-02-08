YouTube придумал, как зарабатывать на онлайн-трансляциях

Пользователи, ведущие онлайн-трансляции на YouTube, смогут получить деньги за просмотры своего контента с помощью сервиса Super Chat

Изначально функция будет доступна пользователям, количество подписчиков которых превышает 10 тысяч, остальным доступ к этому сервису создатели обещают предоставить «в ближайшее время», сообщает «УНИАН».

Первыми функцию опробуют блогеры из 20 стран мира и зрители из 40 государств.

Зритель, смотрящий онлайн-трансляцию, сможет «покупать» сообщения в общем чате, которые будут выделяться в отдельным цветом и находится над всеми комментариями сроком до пяти часов.

«Super Chat дает зрителям возможность добавить немного визуальной составляющей к их чатам, а создателям предоставляет новый способ поддерживать связь со своими поклонниками, зарабатывая при этом немного денег», – отметили в YouTube.

Фото: YouTube