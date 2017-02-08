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Hi-tech

Uber хочет создать летающее такси

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Пока непосредственно к разработке аппарата компания не подошла

Uber запускает проект по созданию летающего такси

Для проекта компания наняла бывшего инженера NASA Марка Мура, который несколько лет назад разработал проект летательного аппарата, способного вертикально взлетать и садиться на землю, сообщает «РБК-Украина».

По сути, это тот же квадрокоптер, только куда больших размеров и способный перевозить человека. Мур возглавит подразделение Uber Elevate, которое займется созданием летающих такси.

В Uber рассчитывают создать устройство, работающее на электричестве и развивающее скорость до 240 км/ч. Запуск такого проекта, как считают в компании, поможет решить проблему пробок и существенно сократить время поездки.

Пока непосредственно к разработке аппарата компания не подошла, так как ей перед этим нужно решить часть проблем, некоторые из которых – не технического характера.

Например, для осуществления задуманного компании придется добиться сначала снижения цен у поставщиков компонентов летающего такси и договориться с регуляторами о возможности осуществления самих полетов аэромобилей в городах.

Напомним, летом Uber запустил в Бразилии такси-вертолеты.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Uber, аппарат, такси

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