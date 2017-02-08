Стоимость iPad снизилась впервые за 6 кварталов

Мировой рынок планшетных компьютеров упал на 9%, а поставки устройств Apple и Samsung сократились ещё сильнее, в то время как менее крупные игроки зафиксировали уверенный подъём

Об этом свидетельствуют данные экспертов Strategy Analytics, сообщает «3Dnews».

Они насчитали 63,5 млн. планшетов, выпущенных на глобальный рынок в четвёртом квартале 2016 года. Отгрузки этой электроники по итогам аналогичного периода 2015 года измерялись 69,6 млн. штук.

Выпуск iPad в октябре-декабре 2016 года упал 19 %. Средняя продажная стоимость планшетов Apple снизилась впервые за шесть кварталов - на 4% до $423, поскольку потребители в большей степени интересуются не iPad Pro, а недорогими моделями.

Поставки планшетов Samsung в годовом исчислении уменьшились на 10%. Отгрузки всех Android-аппаратов вместе взятых снизились на 10% до 40,3 млн. единиц, а совокупная доля этих продуктов понизилась до 63% из-за увеличения выпуска Windows-планшетов на 19 % ( до 10,1 млн. штук, что соответствует 16% в общем объёме рынка).

Идущие за Apple и Samsung компании Amazon, Lenovo и Huawei в четвёртой четверти 2016 года нарастили поставки планшетов на 21 %, 16 % и 49 % соответственно (см. таблицу ниже).

Спрос на гибридные устройства, способные трансформироваться в ноутбуки, растёт, однако их продажи сдерживаются высокими ценниками.

Фото: «3Dnews».