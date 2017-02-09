Интерес к покупке доли Toshiba проявляют пять компаний

SK Hynix Inc вступила в борьбу за владение долей в бизнесе Toshiba по производству чипов памяти, увидев в этом возможность получить преимущество перед конкурентами на быстро развивающемся рынке флеш-памяти NAND

Источники сообщили на условиях сохранения анонимности, что SK Hynix подала начальную заявку на покупку 20% бизнеса Toshiba по производству микрочипов памяти, сообщает «3Dnews».

Стоимость сделки может составить от 2 до 3 трлн. вон ($1,8-$2,7 млрд.).

Представители SK Hynix и Toshiba отказались от комментариев.

Интерес к покупке доли бизнеса Toshiba проявили компании Micron Technology Inc., Western Digital Corp. и американская инвестиционная фирма Bain Capital.

Среди претендентов находится и крупнейший контрактный производитель Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn).

Среди желающих приобрести долю бизнеса Toshiba нет крупнейшего производителя флеш-памяти Samsung Electronics Co.

В январе Toshiba объявила о намерении продать около 20% своего бизнеса по производству микросхем памяти (предварительно выделив его в отдельную компанию), чтобы восполнить потери из-за списания убытков в области ядерной энергетики в США, которые могут составить до $4 млрд.

Фото: «3Dnews».