Хакеры украли миллиард

МВД России сообщило о проведённом 25 января 2017 года задержании участников преступной хакерской группировки, большая часть которой была арестована в мае 2016 года
Было задержано 9 человек, подозреваемых в участии в хакерских атаках, сообщает «3Dnews».
Задержание было произведено сотрудниками МВД России совместно с ФСБ в пяти регионах России - Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тверской и Свердловской областях.
В мае 2016 года было объявлено о проведении операции по пресечению деятельности хакерской группы в составе около 50 человек из 17 регионов страны, занимавшихся хищением денежных средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений, начиная с 2013 года.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 миллиарда рублей.
Хакеры обвиняются во взломе объектов критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий Российской Федерации.
Фото: EC-Council University
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