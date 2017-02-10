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Hi-tech

Рынку дронов предсказали рост

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Популярность дронов не снижается

В нынешнем году объём глобального рынка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вырастет более чем на треть, а к 2020 году - ещё почти вдвое

В 2017 году мировые поставки квадрокоптеров, используемых в личных и коммерческих целях (например, для съёмки профессиональных ТВ-репортажей) составят 3 млн. штук на сумму $6 млрд., что соответственно на 39 % и 34 % больше показателей годичной давности, сообщает «3Dnews».

В 2020 году продажи превысят $11,2 млрд., ожидают специалисты.

Популярность дронов не снижается, несмотря на ужесточение законодательства в части регулирования полётов таких аппаратов в некоторых странах.

В исследовании отмечается, что количественные продажи коммерческих БПЛА гораздо ниже, чем персональных из-за высокой стоимости первых. Потребительские квадрокоптеры, как правило, весят менее 2 кг и могут летать не более 5 км или 1 часа без подзарядки, а максимальная высота полёта составляет около 500 метров.

В 2016 году поставки персональных дронов достигли 2 млн. штук, а в 2017-м ожидается поступление 2,8 млн. аппаратов. При этом отгрузки коммерческих продуктов поднимутся всего лишь со 110,3 до 174,3 тыс. единиц. Однако в денежном выражении сегмент профессионального оборудования больше личного - 2,8 против 1,7 млрд. долларов соответственно (данные Gartner за 2016 год).

Аналитик Gartner Джеральд Ван Хой отмечает, что персональные БПЛА всё чаще используются в коммерческих целях, в том числе для видеонаблюдения, создания трёхмерных карт и моделирования.

Фото: «3Dnews».

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Теги: дрон, квадрокоптер, рынок

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