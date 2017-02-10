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Hi-tech

Команды YouTube и Google Play стали единым целым

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Такой ход компании мог положить начало созданию единого музыкального продукта

Google решила объединить команды разработчиков YouTube и Google Play в одно подразделение

Пользователи двух сервисов пока не заметят никаких связанных с этим изменений - приложения продолжат существовать независимо друг от друга, сообщает «3Dnews».

Такой ход компании мог положить начало созданию единого музыкального продукта.

Объединение групп развития двух вышеупомянутых сервисов произошло ещё в прошлом году. Благодаря этому Google стало значительно проще согласовывать сделки с издательствами и музыкантами. Стоит отметить, что оформление подписки YouTube Red, доступной на данный момент в ограниченном количестве стран, также обеспечивает доступ к обоим сервисам.

Представитель Google подтвердил, что слияние действительно имело место.

«Музыка очень важна для Google, и мы оцениваем возможности объединения наших музыкальных предложений для предоставления лучшего возможного продукта для наших пользователей, музыкальных партнёров и исполнителей, - заявил представитель компании. - Сегодня для пользователей ничего не изменится, и мы отправим множество уведомлений, прежде чем внести какие-либо изменения».

Совмещение приложений сегодня имеет большой смысл - согласно исследованиям, люди всё реже загружают на свои устройства новые приложения и активно избавляются от имеющихся. К тому же на рынке потоковых музыкальных сервисов стремительно растёт конкуренция - Apple и Amazon постоянно совершенствуют свои предложения, и Facebook, как сообщается, тоже планирует выйти на этот рынок.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Google, Google Play, YouTube, музыка

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