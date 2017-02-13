Основатель Facebook показал прототип перчаток виртуальной реальности

Основатель Facebook Марк Цукерберг похвастался новым способом взаимодействия с виртуальной реальностью - перчатками от связанного с соцсетью бренда Oculus

Цукерберг показал фотографии из поездки в научно-исследовательскую лабораторию Facebook в Редмонде, штат Вашингтон, где работают над созданием новых интерфейсов для VR, сообщает «Корреспондент.net».



«Мы работаем над новыми способами, позволяющими привнести руки в виртуальную и дополненную реальности. С этими перчатками вы можете рисовать, печатать на виртуальной клавиатуре, и даже бросать паутину, как Человек-паук», - сказал Цукерберг.



Цукерберг не поделился техническими характеристиками перчаток виртуальной реальности или примерными сроками появления на рынке коммерческого продукта на основе нынешнего прототипа.

Вместо обычных внешних сенсоров отслеживания движения система использует комплект сенсоров, напоминающих решения OptiTrack.



Ранее руководитель Facebook Марк Цукерберг объявил, что видит в Oculus Rift и устройствах виртуальной реальности основу для нового поколения компьютерных технологий, которое идет на смену смартфонам.



Напомним, что администрация социальной сети Facebook разрабатывает новую версию системы комментариев, которую можно будет использовать не только внутри сайта, но и на других ресурсах.

Фото: Марк Цукерберг