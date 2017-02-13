YouTube напугал блогеров

В YouTube обнаруженная уязвимость которая не на шутку испугала блогеров

Заключался обнаруженный баг в следующем: как только пользователь отписывался от рассылки уведомлений о новинках на том или ином канале, система по неизвестной причине автоматически уменьшала число подписчиков в счётчике на две единицы, сообщает «3Dnews».



Процедуру принудительного уменьшения количества подписчиков можно было повторять многократно, тем самым изрядно насолив нелюбимым блогерам.

В действительности же число подписчиков при отписке от рассылки обновлений канала не менялось.

Проблема, которую признала администрация YouTube, заключалась лишь в неправильной индикации, вызванной описанными действиями. Баг с индикатором подписчиков начал проявлять себя ещё с шестого февраля.

Техническая поддержка YouTube обещала заняться решением проблемы.

Фото: «3Dnews».