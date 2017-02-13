YouTube напугал блогеров

В YouTube обнаруженная уязвимость которая не на шутку испугала блогеров
Заключался обнаруженный баг в следующем: как только пользователь отписывался от рассылки уведомлений о новинках на том или ином канале, система по неизвестной причине автоматически уменьшала число подписчиков в счётчике на две единицы, сообщает «3Dnews».
Процедуру принудительного уменьшения количества подписчиков можно было повторять многократно, тем самым изрядно насолив нелюбимым блогерам.
В действительности же число подписчиков при отписке от рассылки обновлений канала не менялось.
Проблема, которую признала администрация YouTube, заключалась лишь в неправильной индикации, вызванной описанными действиями. Баг с индикатором подписчиков начал проявлять себя ещё с шестого февраля.
Техническая поддержка YouTube обещала заняться решением проблемы.
Фото: «3Dnews».
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