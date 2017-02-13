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Hi-tech

Apple хранила в iCloud данные пользователей

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На протяжении долгого времени нехешированные данные хранились в iCloud

Elcomsoft обнаружила способ извлечения из облачного сервиса iCloud пользовательских записей о просмотрах веб-страниц за несколько лет

Записи включают в себя ссылки, названия сайтов и даты их посещения, сообщает «3Dnews».

В них можно обнаружить данные об очищенных историях посещений - в таблице они помечаются как удалённые. Просмотры с мобильных устройств также включены в список, хотя те сайты, которые просматривались с последних версий iOS, захешированы.

Elcomsoft не стала сообщать об обнаруженном методе Apple, однако купертинская компания быстро отреагировала на появившиеся в новости. Через несколько часов на стороне сервера были внесены соответствующие исправления, а все записи посещений старше двух недель, предположительно, были удалены. После этого Elcomsoft в своём блоге написала: «Хороший ход, Apple. Но мы всё же хотели бы получить объяснение».

Хранящиеся в iCloud данные используются для синхронизации историй посещений на различных устройствах - это считается одной из главных возможностей Safari. Очищая историю посещений на macOS, пользователь удаляет все данные о просмотрах веб-страниц со смартфонов и планшетов, привязанных к аккаунту iCloud - даже если устройства отключены во время отправки запроса на удаление. Если пользователь стёр историю посещений того или иного сайта, то соответствующие данные должны удаляться и с серверов Apple.

Elcomsoft выяснила, что на протяжении долгого времени нехешированные данные хранились в iCloud, что делало их доступными для криминалистического анализа.

В отличие от других типов данных в iCloud, к записям посещений правоохранительные органы доступ получить не могли. Apple ситуацию комментировать отказалась.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Apple, iCloud, данные, уязвимость

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