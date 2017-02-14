Apple установит в iPhone 8 дисплей от Samsung

Apple заказала у Samsung Display еще 60 млн. панелей OLED диагональю 5,5 дюйма для следующего поколения смартфонов iPhone

Эти 60 млн. Apple заказала у Samsung Display вдобавок к первоначальным 100 млн., заказанным в прошлом году, тем самым увеличив общую сумму заказа от первоначальных 8 трлн. южнокорейских вон (около $6,96 млрд.) до 13 трлн. южнокорейских вон ($11,31 млрд.), сообщает «УНИАН».

По оценке наблюдателей, доля Samsung Display в общем объеме панелей для новых iPhone составит рекордные 80%.

Samsung Display станет основным поставщиком экранов OLED для новых смартфонов Apple.

Фото: Samsung