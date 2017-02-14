Акции Apple обновили рекорд

Котировки Apple поднялись до рекордного уровня благодаря оптимистичным ожиданиям инвесторов относительно выхода новых iPhone
13 февраля, к закрытию биржи Nasdaq, на которой размещены акции Apple, их стоимость достигла $133,29 за штуку, сообщает «3Dnews».
В ходе дополнительных торгов после прекращения основных ценные бумаги подорожали до $133,39, что является самым высоким значением в истории американской корпорации.
В результате её рыночная капитализация составила почти $700 млрд., оставив Apple на первом месте в списке самых дорогих компаний в мире.
Занимающая вторую позицию Alphabet (создана на базе Google) стоит на $130 млрд. меньше, чем Apple.
С начала нынешнего года акции Apple выросли в цене на 15%, а в 2016 году рост составил 40%.
Котировки Apple выросли после того, как инвестиционный банк Goldman Sachs повысил целевую стоимость акций корпорации, а аналитики UBS заявили, что рынок недооценивает сервисный бизнес Apple.
Подъём Apple на бирже стимулируют слухи о новых смартфонах. В сентябре будут выпущены три модели iPhone, одна из которых получит OLED-дисплей. В 2017 году исполнится 10 лет с момента выхода Apple на телефонный рынок.
Фото: «3Dnews».
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