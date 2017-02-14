Google приносит Assistant на другие аппараты

Поисковый гигант представил новую версию приложения Google

Несмотря на его нестабильность, некоторые пользователи, установившие ПО, обнаружили, что на их устройствах начал работать персональный голосовой помощник Google Assistant, который ранее был эксклюзивом смартфонов Pixel, сообщает «3Dnews».

Список устройств, на которых с установкой Google 6.13 начинает работать Assistant, довольно пространен и включает аппараты от Google Nexus 6P до Alcatel Idol 4 и многие другие. При первом запуске приложения пользователи приветствуются информационным сообщением: «Новое! Вы только что получили Google Assistant».

После этого при нажатии и удерживании кнопки «Домой» выводится привычное для владельцев Pixel сообщение с предложением помощи. В приложении Google доступны полные настройки Assistant и ссылки на инструкции по работе персонального помощника.

Подобная поддержка Assistant может быть ошибкой, так как устройства распознаются в настройках как Pixel.

Эта версия приложения предлагает новую функцию «Недавние», которая позволяет пользователям открывать ответы на прошлые поисковые запросы. Карточный интерфейс готов, но функция пока не работает. Вдобавок Google тестирует новую более компактную карту, способную выводить погоду.

Интересующиеся приложением должны иметь в виду, что речь идёт о весьма нестабильной версии со множеством ошибок и постоянными сбоями - устанавливать её придётся на свой страх и риск (скачать можно с сайта APK Mirror). Вдобавок не на всех смартфонах включается Google Assistant.

Фото: «3Dnews».