Основатель Microsoft стал участником китайской соцсети

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс стал пользователем самого популярного в Китае приложения для обмена сообщениями WeChat
Гейтс разместил в WeChat свой первый пост - короткое 30-секундное видео, в котором он приветствовал китайских пользователей интернета в своём аккаунте, сообщает «3Dnews».
У WeChat похожий на Whatsapp интерфейс обмена сообщениями, но в нём также широко используется сервис описания событий в хронологической последовательности, подобно Timeline, который предлагает Facebook.
Свой аккаунт Гейтс назвал @gatesnotes, охарактеризовав его как «персональный блог».
Он сообщил, что собирается рассказывать в своём блоге о людях, с которыми встретился, книгах, которые читает, и о том, что изучает. Гейтс призвал пользователей к участию в общении. Пост уже получил 80 000 просмотров и 6000 «лайков».
Гейтс не единственный из западных знаменитостей, кто стал участником популярного китайского сервиса. Адам Ламберт, Селена Гомес и даже Backstreet Boys подписались на WeChat, чтобы общаться с китайскими поклонниками.
Фото: «3Dnews».
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Теги: Microsoft, Китай, Билл Гейтс, соцсеть
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