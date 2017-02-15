Основатель Microsoft стал участником китайской соцсети

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс стал пользователем самого популярного в Китае приложения для обмена сообщениями WeChat

Гейтс разместил в WeChat свой первый пост - короткое 30-секундное видео, в котором он приветствовал китайских пользователей интернета в своём аккаунте, сообщает «3Dnews».

У WeChat похожий на Whatsapp интерфейс обмена сообщениями, но в нём также широко используется сервис описания событий в хронологической последовательности, подобно Timeline, который предлагает Facebook.

Свой аккаунт Гейтс назвал @gatesnotes, охарактеризовав его как «персональный блог».

Он сообщил, что собирается рассказывать в своём блоге о людях, с которыми встретился, книгах, которые читает, и о том, что изучает. Гейтс призвал пользователей к участию в общении. Пост уже получил 80 000 просмотров и 6000 «лайков».

Гейтс не единственный из западных знаменитостей, кто стал участником популярного китайского сервиса. Адам Ламберт, Селена Гомес и даже Backstreet Boys подписались на WeChat, чтобы общаться с китайскими поклонниками.

Фото: «3Dnews».