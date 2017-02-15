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Hi-tech

Ученые разработали очки виртуальной реальности для слабовидящих

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Система отслеживания направления взгляда размывала фон наблюдаемого объекта

Ученые из Стэнфордского университета в США разработали прототип очков виртуальной реальности, которые способны адаптироваться под зрение пользователя 

Ученые представили технологию «отображения с адаптивным фокусом», на основе которой и были разработаны два прототипа очков, сообщает «РБК-Украина».

В первом использовались жидкостные линзы, а компьютер менял глубину резкости в зависимости от расстояния между пользователем и виртуальным объектом.

Во втором прототипе, созданном на базе Samsung Gear VR, экран устройства физически перемещался посредством привода, чем имитировал изменение расстояния до объекта.

Система отслеживания направления взгляда размывала фон наблюдаемого объекта, в результате чего создавалась иллюзия глубины резкости.

Ученые считают, что новые очки могут использоваться как портативные устройства для пациентов с гиперопией, миопией и пресбиопией.

Напомним, Apple запатентовала очки виртуальной реальности для iPhone.

Фото: «РБК-Украина».

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Теги: виртуальная реальность, очки, ученые

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