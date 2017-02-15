Apple присоединилась к Консорциуму беспроводной электромагнитной энергии (Wireless Power Consortium)

Теперь купертинская компания числится как один из 213 его членов, сообщает «3Dnews».

Сперва ходили слухи о том, что Apple занимается разработкой технологии удалённой зарядки, при использовании которой даже не требуется помещать смартфон на специальную станцию, однако теперь сообщается, что компания, как и другие производители, собирается использовать для новых iPhone простую индуктивную зарядку.

Беспроводное зарядное устройство в комплекте со смартфоном идти не будет - его, вероятно, можно будет докупить отдельно.

Apple действительно собиралась оснастить iPhone 2017 года поддержкой зарядки, использующей радиочастотные волны, однако, как заявляет аналитик IHS Technology Вики Юссуф, на это у компании ушло бы слишком много времени.

«Успех принятия беспроводной зарядки среди конкурентов Apple - это то, что Apple больше не может игнорировать, - сказала Юссуф. - Потребительский опрос IHS Technology показывает, что более 90 % пользователей хотят получить поддержку беспроводной зарядки на своих следующих устройствах».

Консорциум беспроводной электромагнитной энергии продвигает единый стандарт беспроводной зарядки, известный как Qi, однако это не означает, что Apple будет использовать этот протокол целиком и полностью.

Поддержкой стандарта питания оснащены и «умные» часы Apple Watch, однако, устройство использует видоизменённую версию протокола, из-за чего оно не может работать с другими зарядными устройствами. В случае с iPhone компания собирается поступить точно так же.

Фото:«3Dnews».